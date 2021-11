Eden Hazard n'a pas encore atteint son plein potentiel au Real Madrid, après avoir signé un contrat à gros budget, en provenance de Chelsea en 2019. Les blessures ont empoisonné la carrière de l'ailier chez les Merengues jusqu'à présent, et lorsqu'il était opérationnel, ses performances étaient plutôt médiocres. Cette saison, il a été disponible mais n'a pas été assez bon pour être titularisé par Carlo Ancelotti.

"Un moment triste pour Hazard"

Et cela inquiète le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, qui a régulièrement été interrogé au sujet de son ailier vedette. Dans la dernière série de questions face aux médias, l'entraîneur espagnol a admis qu'Eden Hazard est dans une situation "triste" par rapport à sa vie de footballeur. "Ces dernières années, il a vécu avec, mais il s'est concentré sur l'équipe nationale", a-t-il déclaré, cité par Marca. "Nous avons besoin qu'il arrive à la Coupe du monde préparé. Nous avons grandi en tant que vestiaire. Eden est dans un moment triste, footballistiquement parlant. Il a laissé des projets gagnants (mais) il n'a pas le rythme de la compétition." Hazard a joué environ 60 minutes pour la Belgique lors des dernières rencontres internationales, et il est rentré plus tôt pour se concentrer sur le Real Madrid après la qualification des Diables Rouges au Mondial 2022.

