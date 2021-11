Le 17 janvier 2022, se tiendra la cérémonie "The Best FIFA Football Awards" récompensant le meilleur footballeur de l'année. Il y aura aussi des récompenses chez les hommes et chez les femmes pour celles et ceux qui seront désignés meilleur entraîneur et meilleur(e) gardien(ne) de but. Dans cette ultime catégorie, il est un homme qui a exprimé des regrets de ne pas avoir été sélectionné parmi les nommés et qui l'a fait savoir.



Gardien de but de la Belgique et du Real Madrid, Thibaut Courtois s'est exprimé mardi sur le sujet en conférence de presse, à la veille du match de Ligue des champions que les Merengue vont disputer face au Sheriff Tiraspol (21h). Et force a été de constater que le seum ne l'a pas lâché : "Si je n'ai pas été nominé pour The Best, c'est à mon sens à cause de ce que j'ai dit il y a un mois. Je ne dirai rien de plus." Le portier des Diables Rouges a ainsi fait référence à sa sortie rageuse contre l'UEFA qu'il avait accusée de ne pas se soucier des joueurs et de ne chercher qu'à faire du profit sur leur dos.