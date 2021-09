Le défenseur autrichien du Real Madrid David Alaba a donné cette semaine une interview au podcast Bayern Insider produit par le journal allemand Bild, où il a parlé de son amour pour le Bayern, de son nouvel entraîneur Carlo Ancelotti, et a répondu à la fureur dans la capitale bavaroise concernant ses actions lors de son inauguration à Madrid. Le jour de sa présentation au Real, Alaba a été photographié embrassant l'emblème du club espagnol sur son maillot, ce qui a provoqué la colère des fans du Bayern.

Alaba explique son geste

Interrogé sur l'incident sur les ondes du podcast, le défenseur de 29 ans a déclaré : "Cela ne signifie pas que je n'aime plus le Bayern. C'était juste un jour très spécial pour moi. C'était le début d'une nouvelle étape, mais je ne voulais pas du tout provoquer les fans du Bayern. J'ai passé des années merveilleuses là-bas. Je serai toujours reconnaissant aux fans et au club de m'avoir donné l'occasion de me développer en tant que personne et en tant que joueur. Munich est devenu ma deuxième maison. Je ne voulais pas blesser qui que ce soit".