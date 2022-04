Bayern Munich : Le FC Barcelone sur Lucas Hernandez ?

Trois ans après son départ de l'Atlético de Madrid, Lucas Hernandez va-t-il prochainement faire son retour en Liga ? Recruté pour 80 millions d'euros par le Bayern Munich en 2019, le défenseur français serait suivi de près par le FC Barcelone en vue de cet été, d'après Sport. La polyvalence du champion du monde 2018 avec les Bleus en Russie (défenseur central ou latéral gauche) serait notamment très appréciée par Xavi, l'entraîneur des Blaugranas. Selon le quotidien sportif espagnol, l'axial Alessio Romagnoli (AC Milan) et le latéral Alejandro Grimaldo (Benfica) seraient également suivis. Alors qu'il est actuellement sous contrat jusqu'en 2024 en Bavière, le natif de Marseille est cependant un des hommes de base de Julian Nagelsmann (32 matchs cette saison). De ce fait, les champions d'Allemagne ne devraient donc pas de cadeau au Barça en ce qui concerne le prix de son joueur, actuellement estimé à 50 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Un été agité en Bavière ?

D'autant plus que le secteur défensif pourrait être l'un des chantiers des Munichois cet été. En effet, en fin de contrat, l'Allemand Niklas Süle va quitter le Bayern cet été pour rejoindre gratuitement le Borussia Dortmund. De son côté, arrivé durant l'intersaison en 2020 en provenance du Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi devrait lui être prêté (sans option d'achat) pour s'aguerrir. D'après L'Equipe, le Français pourrait rebondir du côté du RB Leipzig, alors que Monaco et le Bayer Leverkusen sont également intéressés. Niveau arrivée, le latéral droit marocain Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam) pourrait lui débarquer en Bavière, ce qui permettrait à Benjamin Pavard de retrouver l'axe et d'être en concurrence à ce poste avec son compatriote Dayot Upamecano. Entre ces différents dossiers et le cas Robert Lewandowski, que certains annoncent partant, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic, le président et le directeur sportif du club, devraient avoir du travail cet été.