Bayern Munich : Kahn dément le départ de Lewandowski

La nouvelle contre-performance du Bayern de Munich durant le quart de finale retour de Ligue des champions contre Villarreal (1-1), aura eu raison des hommes de Julian Nagelsmann, désormais sur la sellette. Et l'élimination étonnante du géant bavarois par le 7e de Liga a également fait ressurgir plusieurs échos concernant le transfert de Robert Lewandowksi vers une autre écurie espagnole, le FC Barcelone.



Plusieurs semaines auparavant, diverses rumeurs faisaient déjà état d'un départ de l'attaquant polonais pour la formation de Xavi. Et pour cause, le natif de Varsovie sous contrat avec le 1er de Bundesliga jusqu'en juin 2023 n'aurait toujours pas prolongé. Et ce, à l'aube de ses 34 ans. Toutefois, l'actuel président du club et légende de la Nationalmannschaft, Oliver Kahn, a tenu à clarifier les choses à l'issue de cette rencontre teintée de désillusion.

"Nous ne sommes pas fous"

« J’ai répété à de nombreuses reprises que nous avions un contrat qui court jusqu’en 2023 avec Robert Lewandowski. Nous ne sommes pas fous et nous ne parlons pas du transfert d’un joueur qui marque plus de 40 buts par saison.(...) Apparemment, il y a une compétition là-bas sur qui sortira la plus grande histoire absurde sur Robert Lewandowski », a ainsi lâché le dirigeant allemand pour Prime Vidéo. Pour l'heure, celui que l'on surnomme "LewanGOALSki" trône en tête du classement des meilleurs buteurs européens avec 47 réalisations en 41 matches, soit 9 longueurs de plus que son dauphin Karim Benzema.