C'est ce que rapporte Mundo Deportivo, qui affirme que le club allemand suit avec grand intérêt les négociations de contrat de l'adolescent avec Barcelone. Le Bayern Munich a également été crédité d'un intérêt pour Frenkie de Jong, qui pourrait être vendu par Barcelone cet été. Gavi a encore un an de contrat au Camp Nou et le Bayern serait prêt à déclencher la clause libératoire de 50 millions d'euros prévue dans son contrat. Ces négociations pour prolonger traînent en longueur.

Une clause libératoire énorme

Le Bayern n'est pas le seul club à s'intéresser à lui. Liverpool et le Paris Saint-Germain sont également sur les rangs. Le FC Barcelone souhaite faire signer Robert Lewandowski et l'attaquant polonais lui-même souhaite venir à Barcelone. Pour y parvenir, le FC Barcelone pourrait avoir besoin d'un agneau sacrifié. Dans un monde idéal, cela pourrait être Memphis Depay ou Sergino Dest. Dans un monde moins idéal, ce pourrait être Frenkie de Jong ou Gavi.