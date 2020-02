Bayern Munich : Coutinho veut rester en Bavière

Après deux saisons très mitigées du côté du FC Barcelone, Philippe Coutinho se refait une santé en Allemagne, où il a été prêté au Bayern Munich l’été dernier. 27 matchs, sept buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues : le Brésilien est parti sur de bien meilleurs standards qu’en Catalogne. Au point de ne plus vouloir retourner en Espagne ? C’est en tout cas ce que croit savoir Radio Catalunya, qui explique que l’ancien milieu de Liverpool a expliqué aux dirigeants du Barça et du Bayern qu’il souhaitait rester en Bavière la saison prochaine. Le joueur de 27 ans est sous contrat jusqu’en 2023 avec les Blaugrana, qui avaient inclus à son prêt une option d’achat de 120 millions d’euros. Une somme qui serait trop élevée pour le champion d’Allemagne. Mais le club espagnol serait prêt à renégocier le montant, en ne demandant « plus que » 80 millions d’euros.