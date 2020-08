Barcelone : Un joueur testé positif au Covid-19

Un positivo por Covid-19 entre los nueve jugadores que inician la pretemporada

Et un club de Liga en plus. Après le Bétis Séville, Valence ou encore le Celta Vigo récemment, les tests effectués hier matin au FC Barcelone ont décelé un nouveau cas positif au Covid-19. Selon le communiqué publié ce mercredi en fin de matinée, les prélèvements ont été réalisés sur le groupe de neuf joueurs qui débutaient la pré-saison en Catalogne. Sans préciser son identité, le FCB a déclaré :La liste des neuf joueurs qui ont été testés est la suivante : Rafinha, Alena, Pedri, Trincao, Rosell, Miranda, Matheus Fernandes, Wague et Todibo. Le club catalan avertit également que le joueur positif n'a pas été en contact avec les membres de l'équipe première qui se rendra à Lisbonne ce jeudi pour le Final 8 de la Ligue des Champions. Les Blaugrana rencontre le Bayern Munich ce vendredi à 21h.