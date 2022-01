Barcelone: Umtiti va être opéré d'une fracture du pied

Cette blessure réduit les chances de voir Umtiti partir lors de la fenêtre de transfert de janvier, le Barça cherchant à alléger les énormes dettes du club en transférant des joueurs ce mois-ci. Le défenseur central international français, recruté à l'été 2016, bénéficie d'un très faible temps de jeu avec l'équipe première du FC Barcelone depuis plusieurs saisons. Sa forme a été affectée par une série de blessures à un genou et le joueur de 28 ans, champion du monde avec les Bleus en 2018, n'a été titularisé qu'une seule fois en Liga cette saison.

Le Barça a dévoilé plus tôt ce mois-ci qu'Umtiti avait signé un nouveau contrat de quatre ans. L'accord visait à répartir son salaire sur une plus longue période, ce qui a permis à son club d'enregistrer la nouvelle recrue Ferran Torres, en provenance de Manchester City, dans le cadre de la limite des dépenses de cette saison. "Le joueur sera opéré mardi", a indiqué le FC Barcelone, et la durée de son absence plus précisément évaluée après son opération. "Samuel Umtiti a subi un traumatisme lors de la séance d'entraînement d'aujourd'hui sur son pied droit qui a provoqué une fracture du cinquième métatarsien", peut-on lire dans un communiqué du club catalan.