Barcelone : Quique Setién voulait reposer Messi

Si Antoine Griezmann et Luis Suarez sont très loin de disputer l'intégralité des matchs du Barça, Lionel Messi, lui, continue d'enchaîner les rencontres depuis la reprise du football. Le natif de Rosario aurait pourtant dû être ménagé contre Valladolid (1-0), comme Quique Setién l'a confié en conférence de presse, mais le scénario de ce match, plus serré que prévu, n'a pas permis au technicien espagnol de prendre ce risque.

"Le score était très serré..."

"Si Messi a besoin de repos ? Sûrement, a expliqué l'ancien entraîneur du Betis Séville en conférence de presse. On en a parlé, mais le score était très serré. Si on avait marqué plus de buts en première période, j'aurais ménagé plus de joueurs." Des propos démontrant, s'il le fallait, que le FC Barcelone ne lâche rien dans la course au titre même si l'écart avec le Real Madrid (1 point avec un match en plus) semble insurmontable...