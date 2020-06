Barcelone : Quique Setién est ravi

Le Barça n'a pas manqué son match de reprise en alliant efficacité et maîtrise sur la pelouse de Majorque, samedi soir, pour signer un succès sans appel (4-0). Une victoire rassurante pour l'entraîneur des Blaugrana, Quique Setién, qui aborde cette dernière ligne droite avec détermination. « Il y avait beaucoup d'incertitudes au sujet des réponses que nous allions apporter, a expliqué le technicien dans des propos repris par L’Équipe. Personne n'était sûr et certain de ce qui allait se passer. Mais tous les joueurs ont montré de la subtilité avec le ballon. Certes, il y a eu quelques pertes évitables, on aurait dû contrôler un peu plus, mais tout cela ira en s'améliorant à mesure de toucher le ballon et avec le temps".

"Très bon signe pour le futur"



"Aujourd'hui, le fait de remporter ce match de cette manière, cela nous donne beaucoup de confiance, de la continuité dans l'avantage que nous avions déjà, a continué Quique Setién - alors que Barcelone compte provisoirement 5 points d'avance sur le Real Madrid, qui accueille Eibar ce dimanche. Je suis heureux, car commencer comme cela, c'est très bon signe pour le futur. »