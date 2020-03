Lionel Messi est l’homme fort du FC Barcelone et ce depuis plusieurs saisons. Toutefois, le génie argentin n’a pas été le seul à s’y distinguer. D’autres joueurs de classe mondiale ont fait les beaux jours de la formation blaugrana durant la même période. C’est le cas notamment d’Andres Iniesta. Entre 2002 et 2018, le milieu de terrain espagnol a illuminé par sa classe et sa vision du jour l’enceinte de Nou Camp. Et ceux qui l’ont côtoyé ou entraîné ne sont pas prêts de l’oublier, à l’instar de Luis Enrique.



Lors d’un chat effectué avec les fans sur la page facebook de la fédération espagnole, l’actuel sélectionneur de la Roja a affirmé qu’il était presque tout aussi marqué par la virtuosité de son compatriote que celle du prodige argentin. « Le joueur qui m'a le plus impressionné au cours de ma carrière, je ne sais pas si vous parlez de ma période de joueur, d’entraîneur ou les deux, mais c’est sans aucun doute Leo Messi. Ensuite, je peux dire qu'Andres Iniesta est proche de quelque chose de similaire à Leo Messi. Mais Messi reste très différent des autres », a-t-il confié. Pour rappel, aujourd’hui et à 35 ans, Iniesta évolue au sein de l’équipe japonaise de Vissel Kobé.