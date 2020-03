Barcelone : Le transfert de De Jong évoqué par Van Gaal

« De Jong joue en raison de son prix élevé »



Avec Antoine Griezmann, Frenkie De Jong était la recrue phare du FC Barcelone. Au terme d’une brillante saison avec son club formateur de l’Ajax Amsterdam, l’international batave a renforcé les rangs de l’équipe catalane avec comme ambition de poursuivre sa progression. Mais, jusqu’ici, le milieu défensif de 22 ans n’a pas vraiment convaincu sous la tunique blaugrana.C’est ce que fait notamment Louis Van Gaal, l’ancien grand coach batave.Au micro de Ziggo Sport, l’ex-entraineur de l’équipe catalane a déclaré que De Jong et son compatriote Matthijs De Ligt se sont trompés, en intervertissant les clubs qu’ils auraient dû rejoindre. « Si un seul club devait acheter Matthijs de Ligt, c’était Barcelone. Et avec Busquets toujours présent, Frenkie de Jong, lui, aurait dû aller à la Juventus. Le Barça manque plus d'un joueur de type De Ligt que d’un De Jong. » Des propos qui font écho à ceux tenus il n’y a pas si longtemps par Justin Kluivert, lequel a estimé que De Ligt aurait plus réussi au Nou Camp.Tout en s’interrogeant sur le choix qu’a fait De Jong, Van Gaal refuse d’accabler le joueur. Pour lui, si ce dernier n’a« Le Barça a également payé un prix élevé pour lui, ce qui ajoute plus de pression. Et Je suis convaincu qu’il joue autant en raison de son prix élevé, a confié l’entraineur champion d’Europe en 1995. Il y a une exagération médiatique autour de lui, car il ne joue pas si bien que cela cette année. Il ne joue pas dans sa position préférentielle. A l’Ajax, tout le monde le recherchait, il était au cœur du jeu, ce qui n’est pas le cas à Barcelone. C’est la grande différence. »