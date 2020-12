Barcelone : Le message de Messi après avoir battu le record de Pelé

Messi n'a jamais pensé à battre un record de Pelé

fin de démontrer à quel point il est improbable que les prouesses de but de Messi se répètent un jour, qu'il faudrait qu'un joueur marque 43 buts par saison sur une durée de 15 saisons pour éclipser le nouveau record de la Pulga, et dans un même club. Bon courage aux éventuels participants...

Mardi soir, face au Real Valladolid, le Barça s'est imposé (0-3) lors de la 15e journée de Liga après une prestation collective aboutie de la part des joueurs dirigés par Ronald Koeman. Revenu à la cinquième place du championnat d'Espagne avec 24 points et deux matchs en retard, le club catalan a aussi vu son capitaine, Lionel Messi, entré de nouveau dans l'histoire du football. Le sextuple Ballon d'or a en effet marqué sur une passe décisive de Pedri à la 64ème minute de la rencontre. En conséquence, il est devenu le meilleur buteur dans l'histoire d'un seul club, avec cette 644ème réalisation, dépassant Pelé et ses 643 buts sous le maillot de Santos.Samedi contre Valence (2-2), Messi avait égalé le record de Pelé, ce qui avait engendré un message de la part du Brésilien à l'adresse du numéro 10 : "Félicitations pour ton record historique, Lionel. Mais surtout, félicitations pour ta belle carrière à Barcelone.Suite à ce record, Messi n'a pas masqué sa joie, dans un message posté sur son compte Instagram, après le match contre Valladolid.. Je peux seulement remercier tout le monde qui m'a aidé pendant toutes ces années: mes coéquipiers, ma famille, mes amis, et tous ceux qui me supportent tous les jours", a commenté le numéro 10 du Barça.Ce record a fait réagir Gary Lineker, consultant à la BBC. En effet, l'ancien international anglais a indiqué a