Barcelone : la réaction de Setién après le succès contre Leganes

« Avant l'échauffement, je suis sorti me promener un peu dans le stade... et c'est vrai que c'est complètement différent. C'est comme si on perdait une part importante du football, cette essence que transmettent le bruit, les applaudissements, le murmure de la foule que tu sens... Tout ça, on le sent. Peut-être quand tu joues à domicile ça peut te pénaliser, mais à l'extérieur, ça peut t'aider. Par exemple, nous, ça va nous aider sans doute lors du prochain match que l'on va devoir jouer à Séville... Il est sans doute préférable pour nous de le jouer à huis clos. »