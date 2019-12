🎙| Ivan #Rakitic :

« Je suis heureux et fier de notre performance »



🤐 pic.twitter.com/mAa3x4dSZx



— FC Barcelone (@FCB_NewsFR) December 18, 2019

Le Clasico de la 10e journée de Liga était censé départager le Real Madrid et le FC Barcelone qui se tiennent tout en haut de la Liga avec 36 points chacun. Mais les deux équipes on fait match nul malgré une grosse domination des visiteurs. Ivan Rakitic s'est exprimé au micro de beIN Sport au terme de la rencontre :», a-t-il analysé. « Le Real Madrid avait des occasions en première mi-temps. C'était compliqué, mais nous en avons eu plusieurs après », a constaté le joueur croate.Peut-être que nous avons simplement manqué la dernière passe ou manqué d'une petite touche de qualité pour marquer. Mais je suis heureux et fier du travail de l'équipe. », a-t-il encore indiqué.