Barcelone : Koeman pessimiste pour le titre en Liga

Privé de Lionel Messi, laissé au repos, le FC Bacelone a concédé un match nul face à Eibar, ce mardi soir au Camp Nou (1-1). Alors que le club catalan était mené au score, Ousmane Demélé avait redonné un léger espoir à son équipe en égalisant, après une absence de plus de 20 jours sur les terrains. Toutefois, le but du champion du monde 2018 n'a pas été suffisant pour éviter une contre-performance. Désormais, Barcelone se situe à la sixième place de Liga, à sept points du duo de leaders, l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Le pire étant que cette distance pourrait s'accroître à 10 points en cas de succès des deux équipes, mercredi (respectivement face à Getafe et Elche).



Malgré Dembélé, le Barça déçoit encore

"Le match nul n'est pas juste"

7 matchs sur 15, une première depuis 2003. Conscient que d'un point de vue général, il serait compliqué d'envisager un titre dans le championnat, Ronald Koeman s'est montré assez pessimiste. " Nous avons eu suffisamment d'occasions de marquer plus. Le match nul n'est pas juste . Cela me fatigue même de le dire, le sentiment est: comment est-il possible que nous n'ayons pas gagné? Nous avons créé de nombreuses opportunités", s'est lamenté le technicien hollandais après la rencontre.

❝Again tonight, we had to come back, and if you don't score more than one, then it's a draw.❞

— @RonaldKoeman, on whether the missed penalty kick influenced the match pic.twitter.com/h2Lw4qNVe8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2020