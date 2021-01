Barcelone : Koeman a presque trouvé son milieu de terrain

"Il semblerait qu'on ait trouvé un milieu à trois très clair (Frenkie de Jong, Pedri, Sergio Busquets). Je ne vais pas dire que c'est définitif car il y a toujours de la place pour le progrès, mais l'équipe a progressé. On joue avec un onze de départ un peu plus clair qu'avant dans la saison", a-t-il assuré. "Bien sûr, il y a des jambes fatiguées, et on peut remplacer des joueurs avec d'autres comme Pjanic et Riqui Puig qui ont prouvé qu'ils peuvent jouer dès qu'on leur demande. Donc on a trouvé un milieu avec Frenkie qui joue un peu plus haut, Busquets comme pivot et Pedri qui joue à fond. Encore une fois, ce n'est pas figé, mais je suis content que mon milieu de terrain soit plus clair qu'avant."

Messi, qui purgeait la dernière rencontre d’une interdiction de deux matchs pour avoir été expulsé de la finale de la Supercoupe d'Espagne la semaine dernière, a assumé l’essentiel de la responsabilité de buteur au Barça, avec 11 réalisations en championnat cette saison. Antoine Griezmann est le deuxième meilleur buteur avec cinq buts et Koeman a demandé à ses milieux de terrain, dont De Jong, de continuer à contribuer à cette facette : "C'est bien qu'il marque et fasse des passes décisives. Il s'améliore toujours. Nous voulons que les milieux de terrain entrent dans la surface et y arrivent", a expliqué le coach du Barça. Mercredi, le club catalan affrontera le Rayo Vallecano dans l'optique d'un huitième de finale de la Coupe du Roi (21 heures).