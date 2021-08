Le président du club, Joan Laporta, a accueilli l'arrière droit Emerson Royal ce lundi, déclarant que le joueur de 22 ans sera un élément important dans l'avenir des Blaugrana et le comparant même à d'autres anciens arrières droits brésiliens du Barça, Dani Alves et Juliano Belletti. "C'est un grand plaisir d'être ici à Barcelone car j'ai toujours dit que mon rêve était de jouer ici, pour ce club", a déclaré Emerson lorsqu'il a pris le micro, en conférence de presse. "Je veux faire une promesse à tout le monde. Sur le terrain, je promets de faire de mon mieux. Je sais à quel point il est difficile d'être ici et je vais profiter des opportunités qui me sont offertes. Mon rythme de travail ne décevra pas. Il peut y avoir d'autres circonstances, mais je vais travailler au maximum. "

Prêt à se battre

Il y a déjà plusieurs arrières droits dans l'équipe de Barcelone et la presse locale a demandé à Emerson ce qu'il pensait de la concurrence avec Sergi Roberto, Sergino Dest et Oscar Mingueza. "Il y a beaucoup de joueurs avec de grandes qualités", a déclaré Emerson. "Je suis ici pour faire mon travail, de la même manière qu'eux. Je respecte mes coéquipiers, mais je suis bien sûr ici pour me battre pour ma position (...) Dani Alves était une de mes idoles et c'est le joueur avec le plus de titres dans le football mondial", a déclaré Emerson. "Je lui ai parlé et il m'a dit que pour réussir ici, je devais continuer à travailler comme je l'ai fait."