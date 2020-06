Barcelone : de Jong absent pour la fin de saison ?

Inquiétude du côté de Barcelone ? Freiné dans la course au titre par Séville vendredi (0-0), le Barça subit un nouveau coup dur. Pas sur le terrain lors du dernier match, Frenkie de Jong souffre d'une lésion au mollet droit. Une blessure handicapante, qui pourrait mettre le néerlandais sur le flanc plusieurs semaines.

❗MEDICAL COMMUNIQUÉ | In the clinical follow-up on @DeJongFrenkie21 an injury to the soleus of the right leg was detected



🔗 https://t.co/B7kZHqTlPE pic.twitter.com/b55p2Io6pb

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 21, 2020