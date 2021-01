Barcelone : Alba comprend son statut de joueur "détestable"

Champion d'Europe 2012 avec l'Espagne, vainqueur de la Liga à cinq reprises sous le maillot du FC Barcelone et également d'une Ligue des Champions, Jordi Alba n'a jamais pu engendrer une grande unanimité à son sujet. Il le sait très bien et comprend cela. Dans un entretien accordé à Movistar, le latéral gauche du club catalan s'est confié sur son image. "Je suis l'un des joueurs les plus détestés du football et je le comprends. C'est clair pour moi, c'est la façon dont je joue et c'est ce qui m'a conduit à être le joueur que je suis et à être là où je suis. Mais je comprends la haine que je peux susciter auprès des gens qui ne me connaissent pas", a-t-il expliqué, comprenant son statut de joueur "détestable".

Une connexion spéciale avec Messi

Par ailleurs, sa relation avec Lionel Messi a été évoquée. Durant la période d'Ernesto Valverde, particulièrement, le duo Alba-Messi, avait été très productif afin de déverrouiller certaines défenses. "Léo et moi, nous nous cherchons beaucoup. Si je lui donne le ballon, je sais que cela va créer un danger, alors j'essaie toujours de le lui donner. Bien que les rivaux nous connaissent de plus en plus chaque jour, j'essaie aussi de le donner à d'autres coéquipiers. Ma relation avec Messi n'est pas quelque chose de travaillé. Cela vient tout seul", a jugé Alba.