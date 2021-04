Barcelone a toutes les cartes en main

Fin octobre, Barcelone était éjecté du top 5 espagnol après quatre matchs consécutifs sans victoire. Ce jeudi, lors de la réception de Grenade pour clore la 33eme journée de Liga, le Barça aura l'occasion de prendre la tête de la Liga. Avec un match en retard, le club catalan est devenu le prétendant numéro 1 au titre. Grâce à ses 14 victoires en 16 matchs joués en 2021, l'actuel troisième du classement est dans une forme qui lui permet d’espérer déjouer tous les pronostics. Les contre-performances de l'Atlético Madrid et les occasions manquées par le Real Madrid offrent une fenêtre de tir aux coéquipiers d'un Lionel Messi retrouvé. Le Barça, qui avait déjà occupé la tête du championnat de la première à la sixième journée, est désormais maître de son destin.

S'il peut espérer aborder la 34eme journée avec un point d'avance sur les Colchoneros et trois sur les Merengues, le club blaugrana est encore loin d'être arrivé. Contrairement à ses concurrents directs, il doit faire respecter la logique face aux petits qui vont se présenter sur sa route d'ici la fin de la saison. Si cela peut suffire, il faudra aussi être costaud dans la dernière confrontation directe. C'est le 8 mai que le titre pourrait se jouer. Ce jour-là, le Camp Nou sera le théâtre d'un match qui ressemblera à une finale entre le Barça et l'Atlético. L'affiche mettra potentiellement aux prises les deux premiers du classement. Dans une phase retour où Barcelone n'a perdu qu'une fois, cette rencontre servira de révélateur.

Le Barça n'a pas complètement l'avantage sur ses concurrents directs

A condition d'assurer face à Grenade et Valence auparavant, les hommes de Ronald Koeman vont devoir prouver qu'ils sont capables de battre un concurrent direct dans la course au titre. Si dans le jeu autant que dans les résultats, les progrès catalans ont été impressionnants tout au long de l'année, la meilleure attaque du championnat espagnol a pour le moment perdu tous ses matchs face aux autres équipes présentes sur le podium de la Liga. Et c'est un véritable problème. A la fin de la saison, en cas d'égalité au nombre de points, la différence se fait grâce à la différence de buts particulière. Dans ce cas de figure, le Barça n'a l'avantage ni sur le Real, ni sur l'Atlético pour le moment. Les Catalans ont donc tout intérêt à prendre quatre points d'avance s'ils veulent assurer le titre le plus vite possible. Un challenge de plus sur la route d'une équipe qui en a déjà relevé plus d'un depuis l'automne.