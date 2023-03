Barçagate : Negreira dédouane Barcelone devant le fisc espagnol

El Pais revient ce samedi avec de nouvelles déclarations concernant les versements suspects entre le numéro 2 du comité technique des arbitres, Enriquez Negreira, et le FC Barcelone entre 2001 et 2018. Entendu par le fisc espagnol en octobre 2021, le quotidien espagnol a pu obtenir la déclaration.

Comme depuis le début de l'affaire, l'ancien arbitre nie avoir utilisé cet argent à mal. Selon lui, son travail était d' "aller regarder des matchs, personnellement ou par l'intermédiaire d'anciens arbitres, et être informé des raisons pour lesquelles des décisions étaient prises", et non pas de favorisé le club catalan. Tout en ajoutant que, le FC Barcelone se sentant "lésé" face à d'autres équipes "favorisées", "ce que le FC Barcelone voulait, c'était s'assurer qu'aucune décision ne soit prise contre le club, qu'il y ait une neutralité", a indiqué Negreira au fisc espagnol.

Toujours dans le rapport du fisc rendu public par El Pais, Negreira aurait précisé aux enquêteurs que son rôle était aussi de s'assurer que les instances n'étaient pas composées uniquement de membres du Real Madrid mais aussi que le FC Barcelone "ait un interlocuteur". Ainsi, environ six fois par an, Negreira rencontrait les présidents du FC Barcelone de l'époque (Sandro Rosell puis Josep Maria Bartomeu) pour les tenir au courant d'éventuels désaccords entre la Ligue et la Fédération.

Aujourd'hui âgé de 77 ans, Enriquez Negreira souffrirait d'Alzheimer. Une maladie à cause de laquelle il a refusé de témoigner devant le parquet, dans le cadre du Barçagate.