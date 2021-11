Xavi dirigera mardi son premier match de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur du FC Barcelone, les Blaugrana devant impérativement gagner contre Benfica, et l'entraîneur espagnol a exhorté son équipe à se montrer meilleure que lors de la première rencontre. La défaite 3-0 face au club de Lisbonne a mis Ronald Koeman au bord du gouffre et mis en péril la campagne continentale des Cules.

Xavi remercie les supporters

Les victoires consécutives contre le Dynamo Kiev ont grandement amélioré les chances du club espagnol, mais il ne peut pas se permettre de faire un faux pas à domicile contre Benfica. "Nous devons montrer sur le terrain que nous sommes meilleurs", a détaillé Xavi lors de sa conférence de presse d'avant-match. "Si nous gagnons, nous serons au prochain tour. Nous devons être positifs et passer à l'attaque, aller chercher les trois points, même si nous avons perdu le dernier match avec Benfica 3-0." Le premier match de Xavi à la tête du club s'est déroulé lors du derby catalan contre l'Espanyol, et il n'a pas hésité à remercier les supporters pour l'ambiance spectaculaire. "Tout d'abord, merci pour l'ambiance samedi, les fans étaient incroyables", a ajouté Xavi. "C'était la meilleure atmosphère que j'ai ressentie au Camp Nou dans ma vie. Je vous demande de venir nous aider et nous encourager, ce doit être une atmosphère qui donne la chair de poule."