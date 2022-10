Barça - Xavi : ''Si je ne gagne pas, un autre viendra''

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, n’est pas dupe. Il sait qu’il commence à être contesté à son poste d’entraineur suite à la succession des mauvaises performances de son équipe. Si sa direction lui montre la porte de la sortie, il s’exécutera.

Xavi promet de renverser la vapeur Xavi s'exprimait après la défaite de dimanche lors du Clasico contre le Real Madrid et juste avant le duel contre Villarreal, programmé jeudi. Il a déclaré : "Je dois être honnête avec le président, avec le club, avec les fans, une équipe a été bâtie pour gagner des titres. Si je ne gagne pas de titres, un autre entraîneur viendra essayer. La vie d'un entraîneur est comme ça, c'est normal. Je vais travailler et me donner à fond pour renverser la vapeur".



Xavi est arrivé à la tête de Barcelone il y a à peu près un an. Après des débuts encourageants, il semble avoir perdu la main. Il a un bilan de 28 victoires, 11 nuls et 11 défaites après 50 matchs dirigés. Son bilan n’est pas du tout flatteur. Parmi les récents coaches du FC Barcelone, Pep Guardiola, Frank Rijkaard, Luis Enrique, Ernesto Valverde et Ronald Koeman ont tous fait mieux que lui au bout du même nombre de matches coachés.