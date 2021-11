Xavi Hernandez a profité de son premier match en tant qu'entraîneur du FC Barcelone pour battre l'Espanyol au Camp Nou (1-0). Un penalty de Memphis Depay a suffi pour que les Barcelonais franchissent la ligne et restent au contact des autres grandes équipes de La Liga. La légende du FC Barcelone a toutefois admis après le match qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire avec son équipe, mais il est convaincu qu'elle va continuer à s'améliorer malgré le fait qu'elle n'a pas eu tout le temps de jouer contre l'Espanyol.

Xavi optimiste pour la suite

"Nous avons dû souffrir pour obtenir ce résultat", a déclaré Xavi après le match. "C'est une grande équipe, elle est organisée et joue bien. C'est difficile de se créer des occasions contre eux et c'était difficile pour nous, pour être honnête. Il est encore tôt et nous n'avons pas pu travailler beaucoup avec le groupe, mais je suis heureux de leur attitude et satisfait du résultat, mais c'était un travail difficile. "Il n'y a pas de matchs faciles aujourd'hui, mais nous devons nous améliorer. L'enthousiasme des supporters a beaucoup aidé. Je suis content du taux de travail et je pense que l'équipe a tout donné. Nous allons nous améliorer au fur et à mesure que le temps passe. "