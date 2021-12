Barça : Xavi met les barbelés autour d’un « intransférable »

Suspension, pépin musculaire : depuis le début de saison, Frenkie de Jong a dû faire face à plusieurs obstacles qui ont freiné son rendement. Mais le polyvalent milieu de terrain néerlandais a inscrit le week-end dernier, sur la pelouse de Villarreal (1-3), son premier but de la saison avec le FC Barcelone. Une petite délivrance pour celui qui n’avait plus été décisif par la passe ou par le but depuis la troisième journée de Liga. Et une confirmation que l’ancien de l’Ajax Amsterdam sera indispensable au projet de jeu de Xavi.

"Il est capable de faire la différence"

« Il est intransférable », a lâché l’ancien milieu de terrain du club en conférence de presse vendredi, alors que des rumeurs autour d’un intérêt de Manchester City sont apparues ces derniers jours. "Frenkie est très important. Il est capable de faire la différence, de marquer, d’être à la dernière passe. Il a été excellent contre Villarreal (3-1). Il a su jouer entre les lignes. On a vu le Frenkie qu’on veut avoir », a insisté le technicien espagnol, qui n’avait pas hésité à mettre un petit coup de pression à son joueur de 24 ans deux semaines plus tôt. « Il doit faire la différence, atteindre la surface, casser les lignes et marquer des buts », avait-il lancé.

La saison dernière, celui dont le contrat court jusqu’en 2026 avait cumulé 7 buts et 8 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues.