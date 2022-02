L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, n'a pas tari d'éloges sur Sergino Dest après l'excellente prestation du latéral droit lors de la victoire 4-1 à Valence dimanche. L'Américain a fait son retour dans le onze de départ à Mestalla et son entraîneur a souligné ses énormes progrès. "Sergino Dest joue spectaculairement bien", a déclaré Xavi.



"Je suis très heureux de ses progrès. Quand nous sommes arrivés, il n'allait pas très bien et maintenant il est bien avec et sans le ballon", a-t-il ainsi louangé. Bien qu'il y ait eu d'importantes spéculations quant à savoir si Dest resterait au club en janvier, il a choisi de rester et de travailler dur pour se faire une place dans l'équipe. Un choix qui l'honore et qui impressionne donc désormais son coach.