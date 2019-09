Barça-Xavi: "De Jong va marquer son époque"

Légende du FC Barcelone, Xavi, devenu depuis entraîneur du club qatari d’Al Sadd, continue de suivre avec attention son club de cœur.

Invité à donner son avis sur le prometteur milieu de terrain Frenkie de Jong, recruté pour pas moins de 85 millions d’euros cet été par le Barça, l’ancien capitaine blaugrana s’est montré extrêmement élogieux. "Il a tout. Pour décrocher, pour se projeter, se sortir du pressing et donner la dernière passe. Il est agressif et travaille pour l’équipe. Il ne perd pas son poste sur le terrain ni le ballon. Ce garçon va marquer son époque, sans oublier Arthur et Rakitic. Le Barça a un milieu de terrain extraordinaire pour bien dominer les matches", s’est ainsi enthousiasmé pour Marca l’ex-international espagnol.