Barça : Xavi adore Dembélé

Ousmane Dembélé a été décevant au cours des quatre années qu'il a passées à Barcelone après avoir quitté le Borussia Dortmund pour plus de 100 millions d'euros. L'ailier n'a que 24 ans, mais les blessures ont entravé sa carrière jusqu'à présent, et ce n'est pas différent cette saison. Dembélé a subi une grave blessure au genou pendant l'été alors qu'il jouait pour la France à l'Euro 2020. Il est revenu la semaine dernière, mais après la victoire du FC Barcelone sur le Dynamo Kiev et a subi un nouveau revers.

Xavi ne s'inquiète pas pour Dembélé

Le Français va maintenant manquer environ trois semaines en raison de son dernier revers, mais le nouveau coach du Barca, Xavi, n'est pas inquiet. Lors de sa présentation en tant qu'entraîneur principal aujourd'hui, Xavi a soutenu Dembélé pour qu'il devienne un "joueur de classe mondiale" sous sa direction. "Dembélé, à son poste, peut être le meilleur joueur du monde", a déclaré Xavi. "Il doit devenir un joueur de classe mondiale. Il est important d'avoir une mentalité de gagnant et de la constance. Nous devons l'aider." Le message est clair.