Barça : Victor Font promet un duo Xavi-Jordi Cruyff en cas d'élection

Le FC Barcelone n'est pas au mieux et l'a confirmé, mardi soir sur la pelouse du Camp Nou face à Eibar (1-1). Tenu en échec, le club catalan est désormais situé à la sixième place du championnat d'Espagne et pourrait accuser un retard de 10 points sur le duo de leaders, l'Atlético Madrid et le Real Madrid, si les deux équipes de la capitale venaient à s'imposer ce mercredi soir face à Getafe et Elche. Alors que les élections à la présidence se dérouleront le 24 janvier prochain, Victor Font, l'un des candidats, a donné de ses nouvelles, ce mercredi.

Le processus des transferts dévoilé par Font

Il a notamment abordé son projet sportif, assurant la présence d'un duo Xavi-Jordi Cruyff dans son organigramme. De façon plus ample, il a détaillé le fonctionnement des transferts du club. "La direction sportive identifie les besoins et propose la signature avec le secrétariat technique, qui à son tour analyse le marché et propose des alternatives. L'entraîneur de l'équipe première est consulté, mais la décision ne serait pas la sienne. Et c'est le directeur général ( Xavi , ndlr) qui prendra la décision, qui sera validée par le conseil et le président", a-t-il indiqué.



Par ailleurs, lors d'une vidéo transmise pendant la conférence de Font, Xavi a évoqué le natif de Granollers en des termes élogieux. "C'est une personne qui a de l'expérience, qui est préparée et qui est très valable, je pense que le partenaire ferait bien de prendre cela en compte. C'est une personne qui pourrait mener à bien le Barça. Il sait de quoi il parle, il est prudent, constant, très fanatique de football et très intelligent", a assuré la légende du Barça, qui dirige actuellement Al-Saad au Qatar.