Le FC Barcelone attaque jeudi la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid en demi-finale. Tandis que le Real est privé de plusieurs éléments majeurs pour cette compétition, les Catalans, eux, seront au quasi complet. Et, ils pourront notamment compter sur leur star Lionel Messi. L'Argentin sera bien présent, alors que des rumeurs ont suggéré qu'il pourrait être laissé au repos.

Messi visera son 35e trophée avec le Barça

En conférence de presse d'avant-match, Ernesto Valverde, le coach blaugrana, a été questionné à propos de son joueur vedette. Il a admis qu'il est très content de l'avoir à sa disposition, même s'il s'agit d'une épreuve mineure. "Messi est un joueur très important pour nous et il nous manque beaucoup quand il n'est pas là, a-t-il confié. On a joué de bons matchs sans lui, mais ça reste le meilleur joueur du monde". S'il mène sa formation au sacre en Arabie Saoudite, Messi s'adjugera le 35e trophée de sa carrière.