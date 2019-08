Barça-Valverde: "Griezmann est un bon joueur, il nous apporte beaucoup"

Le Barça a dominé Naples en match amical samedi soir sur le score de 4-0. Luis Suarez y est allé de son doublé tandis que les deux autres réalisations sont venues de deux Français: Ousmane Dembélé et la nouvelle recrue en provenance de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann.

Ce dernier a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Son entraîneur, Ernesto Valverde, a souligné en conférence de presse l'importance d'avoir débloqué le compteur but du champion du monde avant le début de la saison: "Les buteurs s'alimentent toujours de leurs occasions et de leurs buts. C'est très important d'entamer la saison avec un but, il avait eu plusieurs possibilités franches de marquer avant."

Le technicien catalan ne s'est pas arrêté là. Il a également tressé des lauriers à un "Grizou" pétri de qualités qu'il considère d'ores et déjà comme un élément important de son effectif: "Nous sommes satisfaits des joueurs qui ont marqué et de lui aussi (Antoine Griezmann, NDLR), surtout parce qu'il est bon. En attaque il nous apporte beaucoup, pour ses buts et parce qu'il travaille bien. Au retour de Leo (Messi, NDLR), nous verrons ce qu'is se passera. Mais il est clair qu'il peut jouer dans l'axe ou sur le côté et c'est un avantage pour nous."