"Le voir jouer est impressionnant de loin ... mais encore plus de près", a ainsi indiqué le coach de 56 ans, limogé il y a quelques mois et remplacé par Quique Setién à la tête du Barça. Pour l'entraîneur espagnol, Messi a quelque chose d'unique et son envie de gagner influence ses coéquipiers. La Pulga est donc spécial sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire.

"Un joueur facile à coacher"

"Messi ne peut être comparé à personne", a encore confié Valverde lors d'une conférence de presse. "Plusieurs fois, depuis la ligne de touche, vous pensez toujours à ce qui peut être la meilleure option et, finalement, il la voit beaucoup mieux que vous sur le terrain. Messi est un joueur très facile à entraîner car il a aussi une grande impulsion vis-à-vis de l'équipe. Il a une grande ambition de gagner, il ressent toujours une telle obligation envers le jeu et le club. Il le transmet au groupe et cela oblige tout le monde à être à un niveau supérieur".