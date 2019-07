Barça: Valverde confiant envers son trio

Après les débuts prometteurs d'Antoine Griezmann en préparation sous les couleurs du FC Barcelone, Ernesto Valverde, l'entraîneur blaugrana, s'est dit impatient de voir jouer son trio à l'unisson (Griezmann, Suarez, Messi). Le technicien catalan est sûr de lui, ses joueurs sauront trouver les automatismes.

"Les bons joueurs s'entendent toujours facilement. On verra comment ça se passera sur le terrain, mais on a beaucoup d'espoir", a tout d'abord déclaré Valverde, en conférence de presse, après la victoire de son équipe face au Vissel Kobe d'Andrès Iniesta (2-0). Cela avant de revenir sur les qualités de sa nouvelle recrue: "Griezmann est un joueur qui se déplace vite, qui enchaîne rapidement et qui prend bien l'espace", a ajouté l'Espagnol.

Le premier match officiel du Barça, le 16 août prochain contre l'Athletic Bilbao en Liga, est donc très attendu.