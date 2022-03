Barça : une voix s’élève en faveur d’Ousmane Dembélé

En fin de contrat à la fin de la saison, le FC Barcelone aurait négocié âprement pour garder Ousmane Dembélé au Camp Nou au-delà de l'été. Tout s'est brisé pendant la fenêtre de transfert de janvier, le club lui ayant publiquement demandé de partir s'il n'acceptait pas son ultime offre. Le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste, a ouvert la porte à de nouvelles négociations. Il semblerait que ses agents soient prêts à repartir sur de nouvelles bases.

Dembélé dans une forme étincelante

Lors d'un entretien accordé à l'émission de radio El Larguero, son coéquipier Jordi Alba s'est exprimé sur ce sujet. Sa réponse a été sans équivoque. "Renouveler Dembélé ? Je pense qu'ils devraient le faire. Il est l'un des meilleurs au monde à son poste et avec une certaine marge. Il est motivé et je ne sais pas ce qu'il va faire, mais j'espère qu'il restera." Dembélé est dans une forme étincelante ces derniers temps, enregistrant sept passes décisives et un but lors de ses cinq derniers matches de Liga pour le FC Barcelone.