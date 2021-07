Malgré les difficultés financières qu'il rencontre actuellement, le Barça garde ses objectifs en tête. L'un des principaux répond au nom de code "Espai Barça". Ce projet mené par le président Joan Laporta vise à remodeler totalement les abords du Camp Nou, mais également l'enceinte mythique elle-même. Du coup, la direction blaugrana envisage de déménager dans un autre stade.



A l'instar du Real Madrid qui a joué la saison dernière dans son stade Alfredo di Stefano pendant les travaux réalisés au Santiago Bernabeu, le FC Barcelone devrait jouer au stade Johan Cruyff, situé dans la Ciutat Esportiva, là où s'entraîne l'équipe. Comme l'indique le Mundo Deportivo, la réflexion est toujours en cours au sein des instances dirigeantes du club, mais l'option prend de plus en plus de consistance.

Déménagement dans un an ?

Le média précise que la question sera mise au voix lors d'une prochain assemblée. Les joueurs du Barça seraient alors obligés de déménager du Camp Nou durant une saison entière (2022-2023), avant de retrouver leur stade rénové.