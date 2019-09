Barça: Une amende de 300€ suite au transfert de Griezmann

La plainte de l'Atéltico Madrid suite au départ d'Antoine Griezmann vers le FC Barcelone vient d'être jugée. Et si le Barça a effectivement été puni, la Commission a considéré que les négociations avaient effectivement débuté dès le mois de mai, l'amende infligée paraît ridicule. La préconisation du juge était de fermer le Camp Nou pour un match car l'amende de 300 euros pour un tel délit lui paraissait inadaptée en raison du potentiel économique du club blaugrana... Son réquisitoire n'a cependant pas été suivi et le Barça va seulement devoir s'acquitter de 300 euros, annonce Marca.

Pour rappel, l'Atlético avait attaqué le Barça en affirmant avoir des preuves que les négociations avaient commencé dès le mois de mai et que par conséquent la clause libératoire était de 200 millions et non pas de 120 millions, somme payée par le club catalan.