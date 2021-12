Les Blaugrana ont connu une pénurie au poste d'arrière droit ces derniers mois, ce qui les a amenés à signer Dani Alves, qui pourra jouer à partir de janvier. Cette signature est également opportune, car Sergi Roberto doit subir une opération qui l'empêchera de jouer pendant quatre mois. Mais à long terme, Barcelone a besoin d'une option plus durable, et selon Marca, Cesar Azpilicueta est sur leur liste de présélection.

Ca sent bon pour le Barça

L'international espagnol pourrait être disponible gratuitement l'été prochain, en fin de contrat à Stamford Bridge. Le joueur de 32 ans a été l'une des meilleures recrues de Chelsea au cours de la dernière décennie. Il a signé en 2012 pour environ 7 millions de livres sterling en provenance de Marseille. Depuis, il a fait plus de 300 apparitions et a tout gagné sauf la Coupe du monde des clubs pendant son séjour à Chelsea, ce qu'il pourra faire cette année après le succès des Blues en Ligue des Champions la saison dernière. Il n'est pas certain que Chelsea fasse le nécessaire pour garder Azpilicueta une saison de plus.