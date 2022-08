𝐴𝑛𝑠𝑢 😁

Procurez-vous le nouveau 3ème maillot du Barça dans toutes les boutiques du Club et sur notre site e-commerce

👉 https://t.co/x6SHawwqmw pic.twitter.com/QpNRh4teZA

— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 24, 2022

Marché juteux des produits dérivés oblige, les multiplications des maillots sont entrées dans les normes du football.maillot à domicile, extérieur et celui que l'on appelle "third". La langue du business reste l'anglais.Le FC Barcelone a présenté mercredi cette version toujours un peu surprenante si l'on est attaché aux couleurs traditionnelles du club catalan. Mais ce troisième maillot est " inspiré de la Croix de Saint Georges", précise un communiqué du Barça, et met en évidence des valeurs de partage et de solidarité.Sur un fond gris/bleu clair, sont mis en avant le bleu et le rouge, pour une composition inédite dans l'histoire des maillots du FC Barcelone.Ces tenues soulignent, poursuit le communiqué du club, "l'implication envers l'engagement social, la diversité et l'inclusion qui font partie des piliers qui soutiennent la devise "Més que un Club".Les Blaugranas l'inaugureront ce mercredi face à Manchester City, pour un match caritatif pour lutter contre la maladie de la sclérose latérale amyotrophique.