Dans un cercle très fermé

s. Pour sa première titularisation en Liga, l'attaquant international gabonais a, ce dimanche sur la pelouse d'un triste FC Valence (1-4). Et le transfuge d'Arsenal, en y allant de son doublé... devenu triplé ! Bien lancé par Jordi Alba dans le dos de la défense, l'ancien Stéphanois ouvrait le score dès la 22e minute. Un quart d'heure plus tard, la Panthère marquait le troisième but des siens en terminant de l’intérieur du pied gauche sur un ballon de Gavi. Et les organisateurs allaient ensuite ajouter au bonheur du buteur, en lui attribuant le but d'abord donné à Pedri, lui octroyant ainsi son premier hat-trick en Liga.Avec ce triplé, Pierre-Emerick Aubameyang confirme sesavec les Blaugrana. Une statistique vient d'ailleurs souligner ses qualités de buteur. Le spécialiste Opta nous apprend que "PEA" est l'un des 4 joueurs à avoir marqué en Liga (3), Premier League (68), Bundesliga (98) et Ligue 1 (41) au vingt-et-unième siècle, après Stevan Jovetić - qui a également marqué en Serie A -, Michy Batshuayi et James Rodriguez. Un authentique 4x4 en somme.