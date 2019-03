Oui, le FC Barcelone a réécrit l'histoire des Clasicos en s'imposant (1-0) samedi, sur la pelouse de Santiago-Bernabeu, face à son ennemi juré, le Real Madrid pour prendre une option sans doute définitive sur un nouveau titre en Liga.

L'affirmation vaut à plus d'un titre, puisque le géant catalan, non content de prendre l'avantage dans l'histoire des confrontations avec les Madrilènes (96-95), est devenu également à cette occasion, et 3 jours seulement après un premier succès dans l'antre des Merengues en Coupe du Roi (3-0), la première équipe de l'histoire à enchaîner 3 victoires de rang dans ce stade mythique, toutes compétitions confondues. Du jamais vu.

3 - @FCBarcelona are the first team in all competition history to win three consecutive away games versus Real Madrid. Home pic.twitter.com/k3Xq1PBniI