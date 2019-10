Barça: Un nouveau record pour Messi

Il lui aura fallu attendre la 8e journée de Liga du fait de sa blessure au mollet en début de saison, mais Lionel Messi a finalement profité de la tranquille victoire du Barça face au Fc Séville (4-0) pour débloquer son compteur buts.

Et grâce à ce but, inscrit d’un maître coup franc, Lionel Messi est un peu plus entré dans l’histoire de la Liga en devenant le premier joueur à marquer lors de 16 saisons consécutives en Liga.

Depuis son premier but, inscrit lors de la saison 2004-05, le quintuple Ballon d’or en est à 419 buts en 455 matches.