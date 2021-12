Les Blaugrana ont connu un début d'aventure solide sous la direction de Xavi Hernandez, avec deux victoires en Liga et un match nul en Ligue des Champions. Cette semaine, ils ont un autre gros test en Liga, face à une équipe du Real Betis qui les dépasse de quatre points, et la semaine prochaine, ils auront un choc encore plus important. Mercredi soir, ils affronteront le Bayern Munich à l'extérieur, avec l'obligation de gagner pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et de faire aussi bien ou mieux que le résultat de Benfica contre le Dynamo Kiev.

Aguero invité lui aussi



Avant ces deux matchs, la pression est peut-être un peu forte pour les stars du Barça. C'est pourquoi Xavi a organisé une soirée pour les joueurs. Comme l'a filmé le journaliste Josep Soldado Gomez, Xavi a organisé un dîner pour l'équipe du Barca mercredi soir, et toute l'équipe a mangé en ville. Cela inclut Sergio Aguero, qui est actuellement sur la touche à cause d'un problème cardiaque.