Les temps sont particulièrement difficiles du côté du porte-monnaie pour le FC Barcelone. Incapable de trouver les finances pour offrir un nouveau contrat à Lionel Messi, le club catalan a réussi in extremis à valider ses recrues estivales à la faveur d'une baisse de salaire conséquente de Gerard Piqué. Mais cela ne suffisant pas, Joan Laporta et la direction ont fait appel à Goldman Sachs pour renflouer leurs caisses.



Et la banque d'investissement a accepté de proposer un crédit de 595 M€ au Barça qui l'a accepté. Un prêt sur dix ans et un taux d’intérêt à 1,98% (contre 6% lors du dernier prêt contracté), comme le confirment différents médias espagnols dont Sport et le Mundo Deportivo.

Une bouffée d'oxygène

Ces derniers décortiquent l'opération et expliquent qu'elle sera garantie par les recettes des droits télévisuels, tandis qu'une restructuration d'une partie de la dette déjà existante sera prévue, à hauteur de 140 M€. Le FC Barcelone se donne donc momentanément un peu d'air.

