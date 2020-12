Là où le Real Madrid s'est remis sur le droit chemin avec des victoires en C1 et en Liga, le Barça continue à sombrer. Il faut dire que les discours et les méthodes des deux coaches différent. Celle de Ronald Koeman ne semble d'ailleurs pas la plus adéquate actuellement du côté du club catalan. Il apparaît en effet que le technicien batave a accusé Riqui Puig d'avoir divulgué des informations à la presse. Les faits remontent à la préparation du match du Barça contre Elche lors du trophée Gamper en septembre dernier. À l'époque, les médias ibériques se faisaient l'écho de propos très durs de Koeman envers le jeune joueur formé à La Masia. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas aurait clairement indiqué au joueur qu'il n'aurait pas sa place cette saison dans le onze et qu'il valait mieux qu'il se trouve un point de chute.

Du rififi au Barça

Le journaliste d'El Pais Juan Irigigoyen affirme que Koeman n'a pas du tout apprécié la fuite de cette information dans les médias et a récemment confronté Puig dans le vestiaire devant toute l'équipe. "Tu es une taupe", aurait ainsi asséné Koeman. Le vestiaire serait, toujours selon la même source, divisé sur cette question, mais un grand nombre de membres du groupe soutiennent l'entraîneur car ils n'étaient pas satisfaits de l'attitude de Puig et estimaient qu'il avait besoin de le remettre à sa place.