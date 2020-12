Barça : Un candidat à la présidence fait une promesse à propos de Messi

En fin de contrat au Barça, club qu'il a tenté de quitter l'été dernier, au terme de la saison, Leo Messi ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Si la porte du PSG a brutalement été refermée par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi malgré les appels du pied de Neymar, plusieurs destinations s'offrent encore à La Pulga, à l'instar de l'Inter Milan ou de Manchester City. Mais Messi pourrait aussi rester à Barcelone. C'est même la promesse de l'un des candidats aux prochaines élections.

"Si je gagne, il prolonge"

"Messi veut rester au Barça. C'est ce que je sais. Sa famille veut rester à Barcelone et nous allons travailler pour cela", a déclaré Jordi Farre, un des cinq candidats à la présidence du Barça, à Onda Cero. "J'irais jusqu'à dire que si nous gagnons les élections,." Le natif de Rosario est donc à la fois un enjeu et un argument électoral dans la course au pouvoir en Catalogne.