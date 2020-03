Barça : Turan compare Iniesta et Messi

Arda Turan a passé deux saisons au FC Barcelone (2015-17). Une période durant laquelle il a pu enrichir son palmarès par de nombreux trophées. Mais, ces consécrations collectives, ce n’est pas ce qu’il retient le plus. L’actuel sociétaire d’Istanbul BB retient surtout le plaisir qu’il a eu à côtoyer quelques-uns des meilleurs joueurs au monde, dont deux en particulier. «Il n’y a pas besoin de parler de Lionel Messi. C'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Mais, Iniesta c’était autre chose. Son attitude et la manière dont il manie le ballon sont admirables », a confié l’international turc dans un entretien à DHA.

Arda Turan nostalgique de sa période à…l’Atlético

Turan (33 ans) a apprécié son passage en terre catalane. Toutefois, ses deux années chez les Blaugrana ne constituent pas le meilleur souvenir de sa carrière. Pour lui, la saison 2013/14 disputée avec l’Atlético Madrid a été plus riche en émotions fortes. Et il le reconnait volontiers : « Avec l'Atlético Madrid, on a battu le Barça de Messi et le Real Madrid de Cristiano Ronaldo pour le titre. Ce fut le moment le plus spécial de ma carrière. Gagner la Liga était incroyable. Gagner la Copa del Rey à Santiago Bernabeu garde aussi une place spéciale dans mon cœur. Les finales de la Copa del Rey sont toujours très particulières ». Turan est revenu en Turquie en 2017. Un retour tumultueux puisqu’il a été condamné à deux ans et huit mois de prison avec sursis pour usage illégal d’arme à feu.