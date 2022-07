Barcelone a confirmé aujourd'hui la signature de Kessié en transfert gratuit de Milan via un communiqué du club. L'international ivoirien était une cible de longue date pour les Blaugrana, et il a signé un contrat de quatre ans au Camp Nou, avec une clause de 500 millions d'euros. Le joueur de 25 ans est déterminé à avoir un impact immédiat à son arrivée en Espagne, affirmant qu'il n'a pas peur de travailler dur pour atteindre ses objectifs.

"Je n'ai pas peur de courir"

"C'est quelque chose de naturel pour moi. Je gagne beaucoup d'argent pour transpirer sur le terrain. En Afrique, il y a des gens qui marchent 30 kilomètres tous les matins pour un morceau de pain." Les commentaires de Kessié seront une bonne nouvelle pour Xavi, qui cherche à construire pour la campagne à venir, et il peut remercier son ancien coéquipier Touré pour son coup de main. Yaya Touré est un ami proche de Kessié et l'ancien milieu de terrain a dit à Kessié qu'un transfert à Barcelone serait une évolution de carrière idéale pour lui : "C'est vrai, je l'ai appelé pendant les négociations avec le Barça. Nous avons été en contact et il m'a appelé plusieurs fois parce que je connais bien Barcelone. Je lui ai dit de ne pas hésiter, que s'il voulait partir, il devait aller à Barcelone".