Barça : Torres, priorité absolue de Xavi

Décimé sur le plan offensif cette saison, le Barça déplore outre la blessure grave de Sergio Agüero, celles de Martin Braithwaite et d'Ansu Fati. A peine remis d'une élongation à la cuisse, Ousmane Dembélé manque encore de rythme. Memphis Depay représente l'unique élément du secteur offensif sur lequel compte vraiment le nouvel entraîneur Xavi. Le Brésilien Coutinho et le Néerlandais Luuk De Jong semblent ne pas vraiment rentrer dans les plans du technicien catalan. Désireux d'étoffer son attaque, et aussi d'imposer sa touche technique, Xavi aurait porté son dévolu sur le talentueux Ferran Torres.



Ailier diabolique, tant par sa vitesse que par sa technique, le joueur de Manchester City est aux abonnés absent depuis un certain Espagne-France en finale de Ligue des Nations (1-2) le 10 octobre dernier, au cours duquel il a subi une fracture au pied. Cela l'a empêché depuis un mois et demi de faire partie intégrante de la rotation d'effectif instaurée par Pep Guardiola chez les Cityzens. Régulièrement utilisé comme attaquant de pointe, il a participé cette saison à quatre rencontres de Premier League avec deux buts à la clé. Un bon ratio mais encore inférieur à ses statistiques affichées en sélection.

Le visage du nouveau projet sportif barcelonais

Sous la tunique de la Roja, le Skyblue comptabilise 12 buts en 22 sélections. Des chiffres que n'avaient pas atteint à leurs débuts Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Romelu Lukaku ou encore Karim Benzema par exemple. On comprend mieux pourquoi Xavi en a fait sa priorité absolue. D'après Cadena Ser, Mateu Alemany, le directeur général du Barça, se trouve actuellement à Manchester afin de mener les négociations. Celles-ci ont pour but de rapatrier Ferran Torres en Espagne dès le prochain mercato hivernal car, toujours selon Cadena Ser, il représente l'unique volonté des Blaugranas qui n'ont pas formulé de plan B. Il serait la tête d'affiche du nouveau Barça version Xavi.



Le quotidien AS abonde dans ce sens. Ce média madrilène confirme que des contacts et des négociations sont menés en catimini depuis un long moment, bien que pendant une période la rumeur Raheem Sterling prenait de l'ampleur. Si les pourparlers menant l'ancien Valencien à Barcelone échouaient, Mateu Alemany travaillerait alors pour sécuriser son transfert lors du mercato estival en juillet 2022.